O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do avançado neerlandês Donyell Malen, proveniente do Borussia Dortmund, por 23 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis.

O jogador de 25 anos, que já marcou mais de 100 golos na carreira, chega ao clube inglês para reforçar o ataque comandado por Unai Emery.

Malen, que pode atuar em ambas as alas ou como ponta de lança, destacou-se na última temporada ao ajudar o Dortmund a alcançar a final da Liga dos Campeões, além de marcar 13 golos na Bundesliga. Pela seleção dos Países Baixos, o avançado soma 41 internacionalizações e nove golos, tendo também participado no UEFA Euro 2024.

Formado nas camadas jovens do PSV Eindhoven, Malen marcou 40 golos em 80 jogos pelo clube holandês antes de se transferir para o Borussia Dortmund, em 2021. Durante as três épocas e meia na Alemanha, realizou 132 jogos e marcou 39 golos.

Donyell Malen poderá estrear-se já no próximo sábado, frente ao Arsenal, no Emirates Stadium.

