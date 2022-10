Steven Gerrard não resistiu a nova derrota, desta feita contra o Fulham, e foi despedido do comando do Aston Villa.



O técnico de 42 anos chegou aos «villans» em novembro do ano passado e desde então conseguiu 13 vitórias em 40 jogos. O treinador, que chegou a Birmingham depois de um bom trabalho no Rangers, deixa a equipa no 17.º lugar da Premier League fruto de dois triunfos, três empates e seis derrotas esta época.



Esta foi a primeira experiência de Gerrard na Premier League.