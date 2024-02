Leon Bailey renovou contrato com o Aston Villa, informou o clube de Birmingham.



Em comunicado, os «villans» não divulgam a duração do vínculo do internacional jamaicano. Recrutado ao Bayer Leverkusen em 2021 por cerca de 35 milhões de euros, o extremo anotou 16 golos em 86 jogos pelo Villa.



O contrato anterior de Bailey, de 26 anos, com o Aston Villa era válido até 2025.