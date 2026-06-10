OFICIAL: Ben Davies vai para a 13.ª temporada ao serviço do Tottenham
Galês renova contrato com os «spurs»
Galês renova contrato com os «spurs»
O Tottenham anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o experiente defesa Ben Davies.
Produto da formação do Swansea, o internacional galês está no emblema do norte de Londres desde a temporada 2014/15.
«O Tottenham faz-me sentir realmente em casa. Tem sido uma parte enorme da minha trajetória no futebol e sou grato por tudo o que o clube me proporcionou até agora na minha carreira», começou por dizer aos meios oficiais do clube.
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Esta temporada, disputou apenas nove jogos em todas as competições, devido a lesão, e marcou um golo.
Davies, de 33 anos, é um dos jogadores com mais jogos pelos Spurs (363 jogos) e é um dos mais influentes no balneário. O lateral conquistou ainda uma Taça da Liga inglesa (2012/13) e uma Liga Europa (2024/25).
«Estou completamente apaixonado por este clube e darei tudo por ele», concluiu.
We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the club ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
Congratulations, Ben! 🙌
🔗 https://t.co/f3JoY2VA9e pic.twitter.com/HOmVlgXmfX