O Newcastle anunciou esta terça-feira a chegada do internacional argelino Nabil Bentaleb.

O clube inglês revelou que chegou a acordo com o Schalke para o empréstimo do médio até ao final da temporada, com os magpies a ficarem com opção de compra.

Recorde-se que Bentaleb é o segundo reforço mais caro da história do Schalke, apenas atrás de Breel Embolo.

Ao serviço dos mineiros disputou 97 partidas e apontou 19 golos.