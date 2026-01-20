Internacional
OFICIAL: Bournemouth contrata jovem promessa húngara
Alex Tóth transfere-se do Ferencváros
O Bournemouth anunciou a contratação de Alex Tóth ao Ferencváros.
O médio defensivo de 20 anos é desde o início de 2025 presença regular na seleção da Hungria e foi titular num dos dois jogos dos magiares frente a Portugal na fase de apuramento para o Mundial 2026.
Segundo a imprensa inglesa, o negócio ficou fechado por 12 milhões de euros mais €3M em função de objetivos, sendo que o clube húngaro ficou com direito a uma percentagem de uma eventual futura venda do jogador que vai agora representar o emblema da Premier League.
