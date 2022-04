O Burnley anunciou, esta sexta-feira, a saída do treinador Sean Dyche.



O técnico de 50 anos era o que estava há mais tempo no cargo em toda a Premier League. Esteve nove anos e meio ao serviço dos «clarets», período no qual conseguiu duas subidas ao principal escalão do futebol inglês e conduziu o clube à Europa pela primeira vez em 51 anos.



Dyche, que conta ainda com uma experiência no banco do Watford, cumpriu 425 jogos pelo Burnley e alcançou 149 triunfos.



O Burnley venceu apenas um dos últimos seis jogos e ocupa o 18.º lugar da Premier League com 24 pontos, a quatro do Everton, a primeira equipa acima da zona de descida. Os «clarets» jogam em casad o West Ham, no próximo domingo.