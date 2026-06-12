O Burnley confirmou a contratação de Florentino Luís ao Benfica, em definitivo. 

No verão passado, o clube inglês pagou dois milhões de euros de taxa de empréstimo, mas o negócio incluía uma cláusula de compra obrigatória de 24 milhões de euros, que foi agora acionada.

O médio de 26 anos fez 33 jogos (duas assistências) na época de estreia em Inglaterra, que terminou com a descida do Burnley ao Championship.

Florentino deixa assim de estar ligado ao Benfica quase 16 anos depois de ter entrado na formação do clube encarnado.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

RELACIONADOS
OFICIAL: Gudelj (lembras-te, Sporting?) deixa o Sevilha ao fim de sete anos
OFICIAL: Ricardo Esgaio reforça o Gil Vicente
OFICIAL: Montréal devolve Iván Jaime ao FC Porto