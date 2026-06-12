O Burnley confirmou a contratação de Florentino Luís ao Benfica, em definitivo.

No verão passado, o clube inglês pagou dois milhões de euros de taxa de empréstimo, mas o negócio incluía uma cláusula de compra obrigatória de 24 milhões de euros, que foi agora acionada.

Burnley Football Club are pleased to confirm that Florentino has joined the Club on a permanent basis from S.L Benfica. The 26-year-old had an obligation to make the move permanent included in his transfer to the Club, which was triggered during last season ✍️ — Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 12, 2026

O médio de 26 anos fez 33 jogos (duas assistências) na época de estreia em Inglaterra, que terminou com a descida do Burnley ao Championship.

Florentino deixa assim de estar ligado ao Benfica quase 16 anos depois de ter entrado na formação do clube encarnado.

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