O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Emanuel Emegha, que vai juntar-se aos londrinos apenas em 2026.

O neerlandês, de 22 anos, está ao serviço dos franceses do Estrasburgo, cujos proprietários também são donos do Chelsea.

Emegha é um dos avançados mais promissores do futebol europeu e, na atual temporada, já leva três golos em quatro jogos. Na última época, marcou 14 golos em 29 partidas.

Formado no Sparta Roterdão, também já passou por Antuérpia e Sturm Graz.