OFICIAL: Chelsea contrata promessa para o ataque que chega em 2026
Emanuel Emegha joga nos franceses do Estrasburgo
O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Emanuel Emegha, que vai juntar-se aos londrinos apenas em 2026.
O neerlandês, de 22 anos, está ao serviço dos franceses do Estrasburgo, cujos proprietários também são donos do Chelsea.
Emegha é um dos avançados mais promissores do futebol europeu e, na atual temporada, já leva três golos em quatro jogos. Na última época, marcou 14 golos em 29 partidas.
Formado no Sparta Roterdão, também já passou por Antuérpia e Sturm Graz.
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2025
