O Newcastle confirmou esta quinta-feira a contratação do avançado Chris Wood ao Burnley por 25 milhões de libras, quase 30 milhões de euros, naquela que foi a segunda contratação dos Magpies neste mercado de inverno, depois de já terem ido buscar Kieran Tripper ao Atlético Madrid.

Um reforço que chega para colmatar a prolongada ausência do lesionado Callum Wilson no ataque do clube de St. James Park. «É uma grande oportunidade para mim e estou encantado por ser jogador do Newcastle», destacou o internacional neozelandês depois de ter assinado um contrato válido por duas temporadas e meia.

Uma contratação que encaixa nas pretensões do treinador Eddie Howe. «É um avançado muito perigoso. Em termos físicos e de caráter é um jogador como eu gosto e tem muita experiência na Premier League. Será uma grande ajuda para nós», destacou.

Chris Wood, que já ia para a quinta temporada no Burnley, marcou três golos em 21 jogos na presente temporada.

