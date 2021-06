O Crystal Palace assegurou a continuidade do avançado Chistian Benteke. O internacional belga renovou contrato por mais dois anos, até junho de 2023, confirmou esta quinta-feira o emblema inglês.

O jogador de 30 anos, no Crystal Palace há cinco épocas, desde 2016/2017, fez dez golos em 31 jogos pela equipa principal, na temporada que terminou.

Formado no Standard Liège e no Genk, clubes que também representou como sénior, Benteke passou ainda por Kortrijk e Mechelen, para depois rumar ao futebol inglês em 2012. Antes do Palace, jogou no Aston Villa e no Liverpool.