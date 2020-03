O Trabzonspor anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo para rescindir o contrato de Daniel Sturridge, antigo jogador do Liverpool. Em comunicado publicado no site oficial, o clube turco informou que o contrato celebrado até maio de 2021 chegou ao fim por mútuo acordo. Ao serviço do Trabzonspor, o internacional inglês disputou 16 partidas e apontou sete golos.

Daniel Sturridge, avançado de 30 anos, construiu uma carreira de sucesso no futebol inglês, sobretudo ao serviço do Liverpool, clube que representou durante sete anos, durante os quais marcou 77 golos. No currículo conta também com passagens pelo Chelsea, pelo West Bromwich Albion e pelo Manchester City, sendo aliás um produto da formação dos citizens de Manchester.