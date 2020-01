Darren Randolph regressa ao West Ham e assina contrato válido por três temporadas e meia com o clube da Liga inglesa.

O guarda-redes, de 32 anos, chega proveniente do Middlesbrough, formação do championship, e fez 14 jogos na primeira metade da temporada.

Internacional irlandês em 42 ocasiões, Randolph regressa a uma casa que bem conhece e na qual passou duas temporadas, entre 2015 e 2017.

Nos hammers vai trabalhar sob o comando de David Moyes e enfrenta a concorrência de Roberto, antigo guardião do Benfica, Fabianski e David Martin.

We are pleased to confirm the return of Republic of Ireland international goalkeeper Darren Randolph to the Club. pic.twitter.com/gxp3lJfPM5