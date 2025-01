David Moyes está de volta ao Everton e é o sucessor de Sean Dyche no comando técnico dos «toffees».

O treinador escocês regressa a Goodison Park, que deixou há 12 anos, quando assumiu o Manchester United no pós-Alex Ferguson.

Moyes tem mais de 500 jogos pelo Everton. Segundo a imprensa inglesa, o técnico de 61 anos assinou até 2027.

«É ótimo estar de volta! Aproveitei 11 anos maravilhosos e bem-sucedidos no Everton e não hesitei quando me ofereceram a oportunidade de voltar a este grande clube. Estou animado por trabalhar com o Friedkin Group e ansioso para ajudá-los a reconstruir o clube», disse o novo treinador dos «toffees», que ocupam o 16.º lugar da Premier League.

Recorde-se que, desde a primeira passagem pelo Everton, Moyes esteve apenas uma época em Old Trafford, passou pela Real Sociedad, orientou o Sunderland e treinou o West Ham nas últimas seis épocas.