Após nove temporadas ao serviço do Everton, Dominic Calvert-Lewin está de saída dos «toffees». O avançado inglês está em final de contrato e anunciou, este domingo, que não vai renovar.

«Depois de nove anos extraordinários neste clube, tomei a decisão incrivelmente difícil, juntamente com a minha família, de começar um novo capítulo na minha carreira. Não foi algo que escolhi levianamente. O Everton é o meu lar desde os meus 19 anos. Foi quem viu potencial em mim, quem me desafiou a crescer e me moldou como jogador e como homem», começou por escrever, na rede social Instagram.

«Acreditamos que é o momento certo para procurar um novo desafio e continuar a crescer, mas isso não diminui o vínculo que sempre terei com o Everton», referiu ainda.

O internacional inglês chegou em 2016 ao Everton, oriundo do Sheffield United, e deixa o clube de Liverpool como o terceiro melhor marcador na era da Premier League. Na última temporada, marcou apenas três golos em 26 jogos e o luso-guineense Beto ganhou a titularidade.