O Grupo Friedkin concluiu oficialmente a aquisição maioritária do Everton, pondo fim ao mandato de Farhad Moshiri, que estava à frente do clube desde 2022.

Acredita-se que o negócio tenha um valor superior a 400 milhões de libras (486 milhões de euros), tornando os Toffees o 10.º clube da Premier League com propriedade maioritária norte-americana.

O grupo chegou a um acordo com Moshiri a 23 de setembro e aguardava a aprovação regulamentar, com a Premier League a ter a última palavra sobre o negócio, que foi agora concedida.

O grupo sediado no Texas é liderado pelo presidente Dan Friedkin que é também proprietário do clube italiano da Série A, a Roma. Além do envolvimento no desporto, o grupo americano está também presente na indústria do cinema, na indústria automóvel e na indústria hoteleira. Friedkin tem um património líquido estimado em seis mil milhões de euros, segundo a Forbes.

Neste sentido, Marc Watts, o novo presidente executivo do Everton, expressou o seu entusiasmo com a entrada do grupo norte-americano no clube.

«Hoje marca uma ocasião importante e orgulhosa para o Friedkin Group, pois tornamo-nos guardiões deste clube de futebol icónico. Estamos comprometidos em liderar o Everton para uma nova era emocionante, tanto dentro quanto fora do campo. Fornecer estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito felizes por termos conseguido isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo nessa jornada», lê-se no comunicado.