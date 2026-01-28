Internacional
OFICIAL: Douglas Luiz deixa Forest e está de volta ao Aston Villa
Juventus cancela empréstimo ao Nottingham e cede o brasileiro aos «villans»
Douglas Luiz está de volta ao Aston Villa, confirmou o clube inglês, esta quarta-feira.
O médio brasileiro, de 27 anos, estava emprestado pela Juventus ao Nottingham Forest e levava 14 jogos esta temporada. A «vecchia signora» terminou o empréstimo mais cedo e avançou para a cedência aos «villans», onde Douglas Luiz viveu os melhores anos da carreira, entre 2019 e 2024.
Welcome home, Dougie 😍— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 28, 2026
Aston Villa is delighted to announce that Douglas Luiz has joined the club on loan from Juventus! 🇧🇷 pic.twitter.com/JlEhDGBGI2
