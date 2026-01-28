Douglas Luiz está de volta ao Aston Villa, confirmou o clube inglês, esta quarta-feira.

O médio brasileiro, de 27 anos, estava emprestado pela Juventus ao Nottingham Forest e levava 14 jogos esta temporada. A «vecchia signora» terminou o empréstimo mais cedo e avançou para a cedência aos «villans», onde Douglas Luiz viveu os melhores anos da carreira, entre 2019 e 2024.