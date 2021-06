O Everton confirmou a saída de Yannick Bolasie.



Numa nota divulgada no site oficial, os toffees referem que não vão renovar contrato do jogador de 32 anos, que fica livre a partir do dia 30 de junho.



Recrutado em 2016 ao Crystal Palace, o internacional pela República Democrática do Congo sofreu uma grave lesão no joelho em dezembro e perdeu o resto da temporada. Bolasie voltou a vestir a camisola do Everton em 17 ocasiões na temporada 2017/18 antes de viver sucessivos empréstimos a Aston Villa, Anderlecht, Sporting e mais recentemente, Middlesbrough.



«Obrigado, Everton. Vivi altos e baixos, mas o sorriso permanece para sempre. Foi uma honra jogar por este clube e poder ter a oportunidade de ser apoiado por adeptos incríveis. Respeitei a camisola do Everton até ao fim», escreveu o jogador, nas redes sociais.