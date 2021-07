O Everton anunciou a contratação de Demarai Gray.



O avançado de 25 anos volta a Inglaterra após uma temporada no Bayer Leverkusen. O jogador inglês de origem jamaicana assinou por três anos com os toffees com a opção de prolongar por mais um ano.



Gray despontou no Birmingham e assinou pelo Leicester em 2015, tendo feito parte da equipa que conquistou de forma histórica a Premier League.



Este é o terceiro reforço que Rafa Benítez recebe depois de Townsend e de Begovic.