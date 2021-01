Yannick Bolasie foi emprestado pelo Everton ao Middlesbrough.



O internacional pela República Democrática do Congo volta a ser emprestado pelos toffees pela quarta vez nas últimas três épocas. O extremo de 31 anos jogou no Sporting na época passada cedido pelo clube inglês.



Após o período em Alvalade, Bolasie esteve seis meses em Goodison Park sem jogar qualquer minuto.



O Middlesbrough é sétimo classificado do Championship e está na luta por um lugar nos play-offs.