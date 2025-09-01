Internacional
OFICIAL: ex-Benfica Lindelof assina pelo Aston Villa
Central sueco mantém-se no futebol inglês
O Aston Villa anunciou, esta segunda-feira, a contratação do internacional sueco Victor Lindelof.
O defesa-central de 31 anos assina a custo zero pelos «villans», depois de ter terminado contrato com o Manchester United, em junho passado.
Lindelof mantém-se, assim, na Liga inglesa, onde está desde 2017, quando trocou o Benfica por Old Trafford. O central foi muito associado à Fiorentina neste mercado, mas acabou por se mudar para Birmingham.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf.— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025
