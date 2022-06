Ozan Tufan vai deixar o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, para assinar pelo Hull City.

Em comunicado, o emblema do Championship inglês informou que o internacional turco já viajou para Inglaterra para efetuar os habituais exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

Na época passada, refira-se, Tufan, médio de 27 anos, já tinha estado no futebol inglês, mas no Watford, por empréstimo.

📄 Fenerbahçe and Hull City can confirm Ozan Tufan has left Istanbul and is travelling to Hull to agree personal terms and complete his move to the MKM Stadium.#hcafc