Manchester United e Fenerbahçe confirmaram este domingo a transferência de Fred para o clube turco, numa transferência avaliada em 13 milhões de libras [15 milhões de euros].

O internacional brasileiro, de 30 anos, termina, assim, uma ligação de cinco anos ao clube de Old Trafford, depois de ter sido contratado em 2018 aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Fred perdeu espaço no onze de Erik Ten Hag, especialmente depois das contratações de Casemiro e Eriksen, mas, nos últimos cinco anos, acumulou 213 jogos e marcou 14 golos com a camisola do United.

O jogador brasileiro já se tinha despedidos dos companheiros do United com uma sentida mensagem em que falou de «uma das etapas mais bonitas» da sua carreira.

