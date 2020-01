O Fulham acionou a opção de compra sobre Ivan Cavaleiro junto do Wolves, informaram os «cottagers» esta terça-feira.



O extremo português assinou um contrato válido até 2024 com opção de prolongar por mais uma temporada, segundo a nota do emblema do Championship.



Tudo sobre o mercado



O futebolista de 24 anos leva cinco golos em 26 partidas pelo Fulham esta temporada. Antes Ivan Cavaleiro tinha representado o Wolverhampton por três anos, além de ter passado por Mónaco, Benfica e Deportivo.

#OurManIvan! 🇵🇹



The permanent registration of @ivancavaleiro17 as a Fulham player has been completed. — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2020