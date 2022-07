O Manchester City oficializou, esta segunda-feira, a transferência de Gabriel Jesus para o Arsenal.

Os clubes não divulgaram valores, mas a imprensa inglesa garante que o Arsenal pagou 52 milhões de euros pelo negócio.



O internacional brasileiro despede-se assim dos «citizens», clube que representou nas últimas cinco épocas e meia. No Etihad, o avançado conquistou 11 títulos e marcou 95 golos (em 236 jogos).



Formado no Palmeiras, Gabriel Jesus muda-se para o norte de Londres onde vai encontrar Mikel Arteta, antigo adjunto de Pep Guardiola no Man. City. O Arsenal também oficializou o negócio, referindo que o jogador de 25 anos assinou um contrato «de longa duração».



O novo número «9» dos «gunners» fez questão de se despedir do Manchester City com um vídeo publicado nas redes sociais.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS



Jesus é o terceiro reforço dos «gunners» para 2022/23 depois de Matt Turner e de Fábio Vieira.