Granit Xhaka, médio de 32 anos, está de volta a Inglaterra: o internacional suíço é reforço do Sunderland, com um contrato válido por três temporadas.

Formado no Basileia, Xhaka rumou ao Borussia de Mönchengladbach em 2012/13. Em 2016, iniciou a primeira passagem pela Premier League, ao serviço do Arsenal, onde esteve durante sete anos, antes de se mudar para os alemães do Bayer Leverkusen.

Na temporada passada, ao serviço dos «farmacêuticos», realizou 49 jogos, marcou dois golos e apontou sete assistências.

O Sunderland, refira-se, subiu este ano ao principal escalão do futebol inglês.