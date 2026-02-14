O Tottenham anunciou, este sábado, a contratação de Igor Tudor, até ao final da temporada.

Sem clube desde o final de outubro do ano passado, quando deixou a Juventus, o técnico croata, de 47 anos, sucede a Thomas Frank no comando dos «spurs».

Tudor já passou, entre outros, por PAOK, Galatasaray, Udinese, Hajduk Split, Hellas Verona, Marselha, Lazio e Juventus.

Segundo o Tottenham, a contratação de Tudor prende-se com a necessidade de «melhorar o desempenho, entregar resultados e subir na tabela da Premier League». Nesse sentido, o emblema londrino, em nota oficial, considera que o croata será capaz de «trazer organização, intensidade e espírito competitivo ao plantel num momento decisivo da época».

O Tottenham, equipa onde joga o português João Palhinha, apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no entanto, não se livra do fantasma da luta pela permanência na Liga inglesa. Os «spurs» ocupam o 16.º lugar, com 29 pontos, apenas cinco pontos acima da zona de despromoção.