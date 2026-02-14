OFICIAL: Igor Tudor assume comando do Tottenham até ao final da época
Ex-Juventus contratado para livrar os «spurs» da luta pela permanência
O Tottenham anunciou, este sábado, a contratação de Igor Tudor, até ao final da temporada.
Sem clube desde o final de outubro do ano passado, quando deixou a Juventus, o técnico croata, de 47 anos, sucede a Thomas Frank no comando dos «spurs».
Tudor já passou, entre outros, por PAOK, Galatasaray, Udinese, Hajduk Split, Hellas Verona, Marselha, Lazio e Juventus.
Segundo o Tottenham, a contratação de Tudor prende-se com a necessidade de «melhorar o desempenho, entregar resultados e subir na tabela da Premier League». Nesse sentido, o emblema londrino, em nota oficial, considera que o croata será capaz de «trazer organização, intensidade e espírito competitivo ao plantel num momento decisivo da época».
O Tottenham, equipa onde joga o português João Palhinha, apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no entanto, não se livra do fantasma da luta pela permanência na Liga inglesa. Os «spurs» ocupam o 16.º lugar, com 29 pontos, apenas cinco pontos acima da zona de despromoção.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
