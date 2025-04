É o fim de uma era: Jamie Vardy vai deixar o Leicester ao fim de 13 anos.

O avançado inglês termina contrato no verão e, juntamente com o clube, anunciou que vai sair no final da presente temporada.

«Prepara-se para encerrar o capítulo de uma carreira estrondosa no Leicester, estamos a chegar à página final após 13 anos preciosos. A sua inevitabilidade não ameniza o golpe que sentiremos quando finalmente nos despedirmos. Mas esses sentimentos são o preço que devemos pagar pelas memórias que partilhámos», lê-se numa das publicações do clube, carregadas de frases emotivas.

Vardy chegou em 2012 ao Leicester, a troco de um milhão de libras, oriundo das divisões inferiores e como um perfeito desconhecido. Quatro anos depois, foi uma das principais figuras da equipa - juntamente com N’Golo Kanté e Riyad Mahrez - que surpreendeu o mundo ao conquistar a Premier League e fixou o recorde de 11 jogos consecutivos a marcar na Liga inglesa. Contribuiu ainda para a conquista de uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça e dois títulos do Championship.

O internacional inglês está a apenas quatro jogos dos 500 ao serviço dos «foxes» e soma quase 200 golos (198). É o terceiro melhor marcador na história do clube e também o terceiro jogador com mais jogos.

A despedida do «melhor de todos os tempos» do Leicester, no King Power Stadium, está marcada para 18 de maio, contra o Ipswich Town.