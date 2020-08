Joe Hart foi oficializado como reforço do Tottenham.



O internacional inglês, que estava sem clube após ter terminado a ligação ao Burnley, assinou com os spurs até 2022.



O guarda-redes de 33 anos, que conta com dois campeonatos ingleses no currículo, torna-se no segundo reforço para José Mourinho nesta janela de transferências depois de Pierre-Emile Hojbjerg.



Hart, recorde-se, conta com passagens por Manchester City, Birmingham, Torino, West Ham e Burnley, entre outros.