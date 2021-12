John Terry está de regresso ao Chelsea e vai ser consultor das camadas jovens do clube, informou na manhã desta quarta-feira o clube londrino, em comunicado.

«A lenda dos blues vai trabalhar com os nossos jovens e com as equipas técnicas no nosso programa de desenvolvimento jovem, partilhando a vasta experiência adquirida em 20 anos de carreira como jogador e na sua recente passagem como adjunto no Aston Villa», refere o Chelsea, no seu sítio oficial.

Terry, hoje com 41 anos, concluiu a sua formação como jogador no Chelsea, clube que representaria como sénior praticamente durante toda a carreira. Fê-lo de 1998 até 2017, pelo meio apenas com uma cedência ao Nottingham Forest, na época 1999/2000. Acabaria a carreira no Aston Villa, em 2017/2018, clube no qual foi adjunto até à época passada.

Agora, o antigo internacional inglês está de volta a uma casa que bem conhece para assumir novas funções, quatro anos depois da saída.