O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Kobbie Mainoo. O médio inglês prolonga o vínculo com os Red Devils até 2031.

Apontado à porta de saída durante o período em que Ruben Amorim orientava a formação inglesa, Kobbie Mainoo conseguiu, com Carrick ao comando da equipa, recuperar a importância que já havia tido.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o médio inglês salienta a felicidade de renovar e de «viver um sonho diariamente».

«Cresci a ver o impacto que o clube tem na cidade e sinto orgulho na responsabilidade que vestir esta camisola representa. O percurso até agora tem sido incrível. Tenho o privilégio de viver o meu sonho todos os dias», concluiu.

Ao serviço do Manchester United, Kobbie Mainoo soma sete golos e cinco assistências em 98 jogos.