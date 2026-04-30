OFICIAL: Kobbie Mainoo renova com o Manchester United
Médio inglês prolonga vínculo até 2031
Médio inglês prolonga vínculo até 2031
O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Kobbie Mainoo. O médio inglês prolonga o vínculo com os Red Devils até 2031.
Apontado à porta de saída durante o período em que Ruben Amorim orientava a formação inglesa, Kobbie Mainoo conseguiu, com Carrick ao comando da equipa, recuperar a importância que já havia tido.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o médio inglês salienta a felicidade de renovar e de «viver um sonho diariamente».
«Cresci a ver o impacto que o clube tem na cidade e sinto orgulho na responsabilidade que vestir esta camisola representa. O percurso até agora tem sido incrível. Tenho o privilégio de viver o meu sonho todos os dias», concluiu.
Ao serviço do Manchester United, Kobbie Mainoo soma sete golos e cinco assistências em 98 jogos.
Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026