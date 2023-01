Nove jogos depois, Kolo Touré foi despedido do comando técnico do Wigan.



A primeira experiência do ex-futebolista como treinador principal durou cerca de dois meses. O técnico esteve oito jogos ao comando dos «Latics» e não somou qualquer vitória, deixando a equipa no último lugar do Championship.



O antigo internacional da Costa do Marfim esteve, recorde-se, vários anos ao serviço do Leicester como treinador-adjunto. Como futebolista, Touré representou grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Man. City e Celtic.