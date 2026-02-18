O Leicester, de Ricardo Pereira, anunciou nesta quarta-feira a contratação de Gary Rowett como novo treinador da equipa. O técnico inglês assina até ao final da presente temporada e sucede a Martín Cifuentes.

Em declarações aos meios do clube do segundo escalão de Inglaterra, o treinador de 51 anos disse estar «muito orgulhoso» com esta nova aventura.

«Estou muito orgulhoso por ser o novo treinador do Leicester City e por ter a oportunidade de trabalhar e liderar um grupo realmente talentoso nos próximos meses. É muito claro para todos nós o que precisamos de alcançar e o trabalho começa agora», referiu.

Atualmente, os «foxes» ocupam os lugares de descida do Championship (22.º lugar), segundo escalão do futebol inglês, com 32 pontos.

