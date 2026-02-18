OFICIAL: Leicester apresenta Gary Rowett como novo treinador
Técnico inglês assina até ao final da temporada
O Leicester, de Ricardo Pereira, anunciou nesta quarta-feira a contratação de Gary Rowett como novo treinador da equipa. O técnico inglês assina até ao final da presente temporada e sucede a Martín Cifuentes.
Em declarações aos meios do clube do segundo escalão de Inglaterra, o treinador de 51 anos disse estar «muito orgulhoso» com esta nova aventura.
«Estou muito orgulhoso por ser o novo treinador do Leicester City e por ter a oportunidade de trabalhar e liderar um grupo realmente talentoso nos próximos meses. É muito claro para todos nós o que precisamos de alcançar e o trabalho começa agora», referiu.
Atualmente, os «foxes» ocupam os lugares de descida do Championship (22.º lugar), segundo escalão do futebol inglês, com 32 pontos.
We're pleased to confirm that Gary Rowett has been appointed as our Manager on a contract to the end of the 25/26 season ✍️— Leicester City (@LCFC) February 18, 2026
Welcome, Gary! 🦊