O Leicester City anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Martín Cifuentes. O técnico espanhol de 43 anos estava há um ano ao comando do emblema inglês.

Depois de ser despromovido ao Championship, o Leicester City não vive um bom momento no segundo escalão do futebol Inglês. Depois de se sagrar, de forma inesperada, campeão inglês, ‘os foxes’ ocupam o 14º lugar com 38 pontos, com dois empates e uma derrota nas últimas três partidas.

Em comunicado, o presidente do Leicester refere que despedir Martín Cifuentes foi «uma decisão difícil que não tomei de ânimo leve.» e agradece toda a dedicação do técnico espanhol.

Andy King assumirá o comando técnico da equipa até a contratação de um novo treinador.