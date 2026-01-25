OFICIAL: Leicester City despede treinador
Martín Cifuentes deixa o comando técnico do clube inglês
O Leicester City anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Martín Cifuentes. O técnico espanhol de 43 anos estava há um ano ao comando do emblema inglês.
Depois de ser despromovido ao Championship, o Leicester City não vive um bom momento no segundo escalão do futebol Inglês. Depois de se sagrar, de forma inesperada, campeão inglês, ‘os foxes’ ocupam o 14º lugar com 38 pontos, com dois empates e uma derrota nas últimas três partidas.
Em comunicado, o presidente do Leicester refere que despedir Martín Cifuentes foi «uma decisão difícil que não tomei de ânimo leve.» e agradece toda a dedicação do técnico espanhol.
Andy King assumirá o comando técnico da equipa até a contratação de um novo treinador.
We can confirm that Martí Cifuentes has left his position as Leicester City First Team Manager with immediate effect.— Leicester City (@LCFC) January 25, 2026