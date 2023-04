O Leicester anunciou, este domingo, a saída de Brendan Rodgers.



O treinador da Irlanda do Norte estava desde 2018 no comando dos «foxes», mas não resistiu a uma desastrosa. O Leicester perdeu contra o Crystal Palace, no último sábado, e caiu para a zona de descida da Premier League.



O emblema onde alinha o português Ricardo Pereira atravessa uma crise de resultados. O último desaire foi a gota de água e levou à saída do técnico de 50 anos.



Adam Sadler e Mike Stowell vão assumir, para já, o comando da equipa.



Rodgers, que já passou por clubes como Liverpool, Swansea e Celtic, conduziu o Leicester a dois títulos: uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça inglesa.

Esta é a 11.ª saída de um treinador nesta temporada de Premier League.