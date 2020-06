O Liverpool e o Bournemouth acertaram o prolongamento do empréstimo do avançado Harry Wilson, que vai assim terminar a época 2019/2020 no clube treinado por Eddie Howe. Os dois clubes já confirmaram o acerto da cedência.

Os ‘cherries’ tinham garantido o empréstimo do internacional galês de 23 anos até ao final da presente temporada (junho), mas a mesma acaba prolongada, devido à pandemia da covid-19.

Wilson leva 17 jogos e sete golos esta temporada, ao serviço do Bournemouth. Vai, assim, estar à disposição do atual 18.º classificado para as últimas nove jornadas da Premier League, que retoma a 17 de junho.