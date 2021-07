Trent Alexander-Arnold renovou contrato com o Liverpool, informou o clube.



Os «reds» não revelaram a duração do novo vínculo do lateral-direito, referindo apenas que assinou um contrato «de longa duração».



O internacional inglês fez toda a formação no Liverpool e estreou-se pela equipa principal frente ao Tottenham, numa partida da Taça da Liga em outubro de 2016. Desde então, o defesa de 22 anos cumpriu 179 jogos pelo clube de Merseyside e conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.



Alexander-Arnold esteve, lembre-se, nomeado para a Bola de Ouro em 2019.