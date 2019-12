Fredrik Ljungberg foi confirmado como treinador adjunto de Mikel Arteta pelo Arsenal, na noite de terça-feira.

Depois de ter orientado a equipa durante seis jogos de forma interina, entre a saída de Unai Emery e a chegada do ex-adjunto do Manchester City, o sueco continua em funções na equipa principal do clube.

Para compor a renovada equipa técnica há mais três nomes.

O holandês Albert Stuivenberg, adjunto de Ryan Giggs na seleção de País de Gales, vai acumular funções no emblema inglês, também no mesmo papel. O inglês Steve Round, que já foi adjunto no Manchester United, Newcastle, Everton e Middlesbrough, vai também ser técnico adjunto. Já o espanhol Iñaki Caña Pavón junta-se a Sal Bibbo como treinador de guarda-redes.