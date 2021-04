O Manchester United confirmou a saída de Ed Woodward do cargo de vice-presidente executivo no final do ano de 2021.



Segundo a imprensa inglesa, a saída do dirigente já estava prevista e nada tem a ver com a Superliga europeia.Nos red devils desde 2005, Woodward tornou-se vice-presidente em 2012 e lembrou o percurso desde então.



«Estou extremamente orgulhoso por ter servido o United e foi uma honra trabalhar num dos maiores clubes do mundo durante 16 anos. O clube está bem posicionado para o futuro e será difícil sair no final do ano. Vou guardar as memórias do meu tempo em Old Trafford, um período no qual ganhámos a Liga Europa, a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra. Estou orgulhoso pelo renascimento da cultura do clube e pelo regresso à forma de jogar que o caracteriza. Investimos muito na equipa durante o tempo que aqui estive e estou particularmente satisfeito com o progresso que os jogadores fizeram sob o comando do Solskjaer nos últimos dois anos. Tenho a certeza que as mudanças em campo nos anos recentes. Mais cedo ou mais tarde, o clube vai ganhar medalhas. Merece. Queria desesperadamente que o clube vencesse a Premier League durante o meu período aqui e tenho a certeza que as bases estão lançadas para a reconquistarmos», começou por dizer, citado pelo site do clube.



De seguida, Woodward abordou a dificuldade de trabalhar durante a pandemia de covid-19. «Os últimos 16 meses trouxeram-nos desafios únicos e o trabalho que o clube fez foi heróico. O impacto financeiro da pandemia nos clubes foi severo, mas o United foi um dos que melhor resistiu à pressão financeira. Agradeço aos adeptos apaixonados do United pelo seu apoio nos bons e nos maus momentos. Sei que este período está a ser desafiante, mas tivemos sempre o vosso apoio. Por fim, agradeço a oportunidade por trabalhar com pessoas magníficas e talentosas», concluiu.