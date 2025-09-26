O Manchester City oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Nico O'Reilly até 2030.

«É apenas o começo para mim. Cheguei tão longe, mas quero continuar a esforçar-me, melhorar a cada dia e tornar-me no melhor jogador que posso ser. Aqui no City, com o Pep como técnico, sei que posso fazer isso. Este é o melhor lugar para um jogador de futebol estar», disse o jovem inglês, que também tem nacionalidade jamaicana, aos meios de comunicação do City.

O lateral-esquerdo de 20 anos está desde os oito nos «citizens» e estreou-se pela equipa principal na temporada passada, com cinco golos e duas assistências em 21 jogos. Já na época atual, O'Reilly participou em seis partidas.

