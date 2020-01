O Manchester City, clube de Bernardo Silva e João Cancelo, comunicou nas redes sociais a renovação de contrato de Fernandinho por mais uma temporada.

O jogador brasileiro, que terminava contrato no próximo verão, fica, assim, vinculado ao clube até junho de 2021.

Fernandinho não escondeu o seu entusiasmo com o prolongamento do contrato. «É a melhor notícia possível. Quero aproveitar esta oportunidade para demonstrar como sou grato aos meus colegas de equipa e ao staff aqui do City. Sem eles, este acordo não seria possível, portanto o meu sincero obrigado a cada um deles», declarou o internacional brasileiro.

Recorde-se que, desde 2013, altura em que ingressou no clube inglês, Fernandinho disputou 299 jogos e marcou 23 golos pelos citizens.