Lee Grant vai continuar no Manchester United mais uma temporada, informou o clube inglês.



O guarda-redes está nos red devils desde 2018, altura em que chegou do Stoke City. Em três anos, o guardião de 38 anos só fez dois jogos pela equipa principal do emblema de Manchester.



Grant destacou-se no Derby County, mas representou ainda Oldham Athletic, Burnley e Sheffield Wednesday.



Esta foi a segunda renovação anunciada pelo Man. United esta sexta-feira.