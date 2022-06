O Manchester United anunciou, esta quarta-feira, a saída de Paul Pogba, jogador que terminou contrato com o clube.



O internacional francês concluiu a segunda etapa nos red devils com 39 golos em 227 encontros distribuídos por seis temporadas. O gaulês chegou, recorde-se a Old Trafford com 16 anos proveniente do Le Havre e rapidamente impressionou Sir Alex Ferguson, técnico que o estreou na equipa principal em 2011/12 diante do Leeds United, num encontro da Taça da Liga inglesa.



No ano seguinte, o futebolista transferiu-se para a Juventus, clube que representou durante quatro temporadas. Pogba acabou por regressar ao «Teatro dos Sonhos» por uma verda superior a 100 milhões de euros, coincidindo com José Mourinho.



Ao serviço do Manchester United, o jogador de 29 anos, campeão do Mundo pela França em 2018, conquistou apenas dois troféus: uma Liga Europa e uma Taça da Liga.