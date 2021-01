O West Ham anunciou esta noite a contratação de Jesse Lingard, por empréstimo Manchester United. O acordo é válido até ao final da presente época.

Depois de ter passado os últimos cinco anos e meio em Old Trafford - esteve sempre ligado ao United, mas somou vários empréstimos -, o internacional inglês muda-se para Londres para reforçar os hammers. Esta época, tinha sido opção nos red devils apenas três vezes.

«Nada é garantido, vim para aqui para trabalhar arduamente, ajudar a equipa e adicionar alguma experiência. Esses são os meus objetivos», disse Lingard, citado na nota do novo clube.

We are pleased to confirm the signing of England international @JesseLingard on loan until the end of the 2020/21 season.#WelcomeJesse