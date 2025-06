O Manchester United anunciou, este domingo, a contratação de Matheus Cunha.

Os «red devils» informaram que já chegaram a um acordo com o Wolverhampton, faltando apenas o visto de trabalho para registar o avançado brasileiro como o primeiro reforço de verão de Ruben Amorim.

Matheus Cunha era a principal figura e capitão dos Wolves, treinados por Vítor Pereira. Em duas temporadas e meia, marcou 33 golos e deu 14 assistências nos 92 jogos que disputou.

Formado no Coritiba, o internacional brasileiro de 26 anos também já passou pelos suíços do Sion, pelos alemães do Leipzig e Hertha e ainda pelos espanhóis do Atlético de Madrid.

Segundo a imprensa inglesa, o United vai pagar a cláusula de rescisão de 62,5 milhões de libras (cerca de 74 milhões de euros) e o jogador terá um contrato de cinco anos, com outro de opção.

