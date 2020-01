O Newcastle garantiu os serviços de Danny Rose.



Em comunicado, os «magpies» informam que o lateral-esquerdo chega por empréstimo do Tottenham até ao final da temporada. O internacional inglês deixa os spurs após seis épocas e meia no plantel principal.



Esta não é a primeira vez que o jogador de 27 anos é cedido. Já aconteceu Rose sair por empréstimo em 2008/09 (Watford), 2019/10 (Peterborough), 2010/11 (Bristol City) e 2013/14 (Sunderland).





✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.



Welcome to Newcastle United, Danny!