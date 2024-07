Jesper Lindstrom é reforço do Everton, anunciou esta sexta-feira o clube inglês, em comunicado.

O internacional dinamarquês chega aos toffees emprestado pelo Nápoles, numa cedência de um ano que contempla uma opção de compra – o valor não foi revelado.

O médio ofensivo é o quarto reforço do Everton para 2024/25, depois de Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye e Jack Harrison.

Sinto-me muito bem. É espetacular representar o Everton. É um clube enorme, com uma grande história e um bom estádio», disse o futebolista de 24 anos, à evertontv.

