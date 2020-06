O Newcastle garantiu a renovação com o avançado inglês Andy Carroll (na foto) e com o defesa espanhol Javier Manquillo, respetivamente por mais um e quatro anos.

Carroll, de 31 anos, está na terceira época consecutiva nos magpies, onde já tinha jogado entre 2008 e 2010, depois de ali ter concluído a formação como jogador. Fica ligado para a temporada 2020/2021. Já Manquillo, de 26 anos, rubricou vínculo até ao verão de 2024. Está no emblema inglês desde 2017/2018.

No sentido inverso, o Newcastle confirmou, esta quinta-feira, as saídas do guarda-redes Rob Elliot, do defesa Jamie Sterry e do médio Jack Colback, quando o contrato terminar, no final deste mês, indicando que o trio não vai concluir a Premier League 2019/2020 pelo clube.