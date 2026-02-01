Internacional
Há 1h e 10min
OFICIAL: Nottingham Forest contrata Stefan Ortega ao Manchester City
Guarda-redes de 33 anos não tinha espaço nos «cityzens»
O Nottingham Forest anunciou, este domingo, a contratação do guarda-redes Stefan Ortega, que estava no Manchester City.
O jogador alemão, de 33 anos, estava em final de contrato com os «cityzens» e assinou até junho com o Forest.
Com passagens pelo futebol alemão, Ortega foi contratado pelo City em 2022, mas assumiu quase sempre o papel de suplente. Por isso, acumulou 56 jogos durante a estadia em Manchester. Esta época, de resto, ainda não tinha qualquer jogo somado, já que estava tapado por Gigi Donnarumma e James Trafford.
Welcome to Nottingham Forest, Stefan Ortega Moreno. ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) February 1, 2026
