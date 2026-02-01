O Nottingham Forest anunciou, este domingo, a contratação do guarda-redes Stefan Ortega, que estava no Manchester City.

O jogador alemão, de 33 anos, estava em final de contrato com os «cityzens» e assinou até junho com o Forest.

Com passagens pelo futebol alemão, Ortega foi contratado pelo City em 2022, mas assumiu quase sempre o papel de suplente. Por isso, acumulou 56 jogos durante a estadia em Manchester. Esta época, de resto, ainda não tinha qualquer jogo somado, já que estava tapado por Gigi Donnarumma e James Trafford.