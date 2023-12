Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Nottingham Forest.



O português regressa a Inglaterra a e à Premier League para suceder a Steve Cooper, técnico que tinha saído do City Ground na última terça-feira. Segundo informa o clube inglês, o treinador de 49 anos assinou um contrato válido por dois anos e meio.



Este é o sétimo clube da carreira de Nuno Espírito Santo após passagens por Rio Ave, Valência, FC Porto, Wolverhampton, Tottenham e Al Ittihad, emblema saudita do qual saiu no início de novembro.



O Nottingham Forest, onde joga Nuno Tavares, ocupa o 17.º lugar da Premier League, com 14 pontos, cinco acima da zona de despromoção.